Путину доложили о результатах работы по охране окружающей среды

Владимир Путин принял в Кремле руководителя Росприроднадзора. Светлана Радионова доложила президенту о работе ведомства по охране окружающей среды.

С каждым годом ужесточаются требования к производителям по утилизации отходов, разрабатывается масштабное соглашение по борьбе с микропластиком. Успешно действуют программы сохранения редких видов животных. К экологическим проектам все активнее подключаются молодежные волонтерские движения. Одно из главных направлений работы - программа "Чистый воздух" по борьбе с загрязнением атмосферы. Контроль за предприятиями ведут в том числе с применением средств космического контроля.

"Сейчас предприятия заявляют нам о своих реализованных мероприятиях. Мы проверяем планы мероприятий, и потом по результатам годовой работы оборудования, по анализу всего этого мы можем сказать, выполнили они их фактически или нет. Сейчас пошли первые отчеты, и в следующем году мы фактически будем первый раз за год смотреть за результатами инструментального контроля. Конечно, мы ждем, когда они оборудуют себя датчиками и мы сможем получать это в режиме онлайн, потому что документальные отчеты нас не очень устраивают", - сказала Радионова.