Жителей одного из домов Санкт-Петербурга эвакуировали после провала грунта

В Санкт-Петербурге эвакуировали жителей одного из домов в Выборгском районе после провала грунта. Для них организовали пункт временного размещения в близлежащей школе.

По поручению губернатора решается вопрос о дальнейшем выделении помещений маневренного и гостиничного фонда.

Авария произошла накануне поздно вечером. В месте, где проходит канализационный коллектор, образовался огромный котлован. В ходе восстановительных работ пришлось отключить газо- и электроснабжение нескольких соседних домов.

На месте ЧП организован оперштаб. Аварийные бригады укрепляют грунт, обследуют инженерные сети. Следователи устанавливают причины происшествия.