Песков высказался о сроках встречи Путина и Трампа в Будапеште

В рамках подготовки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которую планируется провести в Будапеште, предстоит непростая работа. Об этом рассказал во вторник, 21 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, и Москва, и Вашингтон предупреждали, что "на это может потребоваться время", причем "каких-то точных сроков обозначено изначально не было".

При этом высказывать на публику нюансы, касающиеся подготовки этой встречи, было бы неправильно, заявил Песков. По его словам, "озвучивание предложений не может быть в таком, знаете, мегафонном режиме", поскольку "в интересах этого самого процесса и его результативности" необходима приватность, сообщает РИА Новости.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, который входит в российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, пообещал, что новый саммит Россия — США состоится уже скоро.

Между тем представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Евросоюз и "агрессивное западноевропейское сообщество" на фоне подготовки саммита в Венгрии начали выдавать "какие-то заявления, опять начались какие-то чуть ли не угрозы". По словам чиновницы, в Брюсселе хотят сорвать любые мирные устремления.