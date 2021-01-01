Потерявшуюся в уральских горах туристку нашли живой

В Башкирии благополучно завершились поиски туристки, которая потерялась несколько дней назад. О ее пропаже мы писали накануне.

43-летняя Полина Захарова во время восхождения на гору Большой Иремель отбилась от группы из-за сильного тумана. Она провела в лесу при минусовой температуре три дня. Нашли женщину возле горы Синяк, которая находится в четырех километрах от Большого Иремеля.

Сейчас Захаровой оказывают необходимую помощь на месте. После этого ее отправят в больницу на вертолете.

Полина Захарова увлеклась походами в 2021 году. За это время она успела несколько раз подняться на Большой Иремель. Сестра Полины говорила, что Захарова — опытная туристка, которая "очень часто ходит в горы, и всегда все было хорошо".

