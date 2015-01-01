Актриса Валерия Ланская вышла замуж

Радостное событие случилось в жизни Валерии Ланской. Востребованная актриса объявила о свадьбе. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" артистка опубликовала фотографию с бракосочетания. "Официально семья!" - коротко подписала кадр счастливая Валерия.

На снимке Ланская запечатлена со своим избранником Марком Дорбским, которого, к слову, предпочитала не афишировать. Сама популярная актриса для важного дня выбрала декольтированное белое платье с пышными рукавами. Валерия предпочла распустить волосы, слегка завив их. Образ завершил скромный букет, состоящий из белых цветов.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях молодоженам. "Валерия Александровна, поздравляю Вас", "Многая, многая и благая лета!", "Поздравляю от всей души", "Счастья и благополучия семье", - высказались комментаторы.

Напомним, что для Валерии Ланской это второй брак. В 2015 году актриса вышла замуж за кинорежиссера Стаса Иванова. В том же году Валерия родила от него сына Артемия. Однако в 2022 году пара по какой-то причине оформила развод.