Госдума ужесточила наказание за срыв отопительного сезона

Государственная дума приняла во вторник, 21 октября, закон, повышающий ответственность за подготовку к отопительному сезону. Об этом рассказал председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Как написал политик в своем Telegram-канале, предусмотрены штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду. Для юридических лиц размер штрафов может достигать 40 тысяч рублей, для должностных лиц — 10 тысяч рублей.

Володин заверил, что парламентарии будут контролировать ход отопительного сезона, поскольку "важно наводить порядок в этой сфере, добиваться устранения нарушений и привлекать виновных к ответственности".

Чтобы в домах россиян, школах, детских садах и больницах было тепло, ресурсоснабжающие организации должны добросовестно и бесперебойно выполнять свои обязательства, подчеркнул спикер Госдумы.

Ранее глава государства Владимир Путин жестко высказался о нарушениях и срывах при подготовке к отопительному сезону. Президент подчеркнул, что "благодушие здесь точно неуместно — надо все, о чем вы (участники тематического совещания) говорили, жестко проводить в жизнь".

На этом фоне в Госдуме предложили учредить публичный рейтинг управляющих компаний, а обладателей низких показателей — лишать лицензии. Парламентарии подчеркивали, что отчетность управляющих компаний должна стать открытой и понятной.