Выяснилось, что на самом деле сказал Трамп Зеленкому про "Томагавки"

Президент США Дональд Трамп заявил предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому, что Украине не стоит в ближайшем будущем рассчитывать на поставки ракет Tomahawk. Об этом рассказали во вторник, 21 октября, осведомленные источники.

По словам собеседников The Wall Street Journal, такое заявление прозвучало во время закрытого обеда в Белом доме — его проводили 17 октября. До того, как удалиться от прессы, Трамп подчеркивал, что "Томагавки" нужны самим Соединенным Штатам, но обещал, что дополнительно обсудит эти ракеты со своим гостем.

Также источники издания утверждают, что Трамп заявил Зеленскому на встрече, что его приоритет — окончание конфликта между Россией и Украиной, причем американского лидера не интересует какой-то конкретный исход по вопросу территорий.

Ранее сообщалось, что Зеленский по завершении своей поездки в США утверждал, что Дональд Трамп не сказал "нет" относительно возможной передачи "Томагавков" украинской армии, но он не сказал "да" на сегодняшний день.

При этом Financial Times писала, что Владимир Зеленский покинул Белый дом крайне разочарованным после того, как Трамп отказался отправлять ракеты "Томагавк" Вооруженным силам Украины. Более того, вспыхнул конфликт — хозяин Овального кабинета на повышенных тонах требовал от Киева принять условия Москвы или столкнуться с "уничтожением".