Лавров ответил на угрозы Польши в отношении самолета Путина

Угрозы со стороны польских властей в отношении самолета президента России Владимира Путина, если тот появится в воздушном пространстве Польши — это "весьма показательные дела". Об этом заявил во вторник, 21 октября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат оценил заявление своего польского коллеги Радослава Сикорского о том, что безопасность самолета Владимира Путина в воздушном пространстве Польши обеспечена не будет, если российский президент решит проложить свой маршрут в Венгрию для встречи с президентом США Дональдом Трампом через польское воздушное пространство.

Лавров в ответ на это указал, что "поляки теперь и сами готовы совершать террористические акты", сообщает РИА Новости.

Ранее в МИД России подчеркивали, что в Евросоюзе перешли к "активным подрывным усилиям" из-за предстоящей встречи Путина и Трампа в Будапеште. Как отметили в ведомстве, мы "видим и слышим, что сейчас происходит "по периметру" от застывшего очередного непонимания происходящего".

Власти Венгрии между тем заверили, что гарантируют безопасность российскому лидеру. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто подчеркнул, что его страна входит в число самых безопасных в мире.