Повышенный уровень погодной опасности введен в Москве

Повышенный, "желтый", уровень погодной опасности установлен в Москве и в Московской области. Это связано с ночными и утренними туманами.

Как следует из прогностической карты предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра России, ночью и утром среды, 22 октября, в отдельных районах столичного региона ожидается туман с ухудшением видимости до 200 метров.

В связи с этим "желтый" уровень погодной опасности установлен на период с 21 часа 21 октября до 10 часов 22 октября.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова отмечала, что в начале третьей декады октября среднесуточная температура воздуха опускается ниже пяти градусов тепла. Это означает, что пора переобувать автомобили на зиму, поскольку "это как раз тот предел, когда эластичность резины, особенно если летняя резина, уменьшается".

При этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что в Москве и Московской области до конца октября никакой зимы не будет, ее и не должно быть — ни по климату, ни по прогнозам.