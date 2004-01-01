Народ бьет тревогу из-за молодого мужа Екатерины Шавриной: вмешалась известная ведущая

Весной стало известно, что 82-летняя Екатерина Шаврина счастлива с мужчиной, который гораздо моложе нее. Она его называет своим супругом.

Недавно известная артистка появилась с избранником на шоу Андрея Малахова. Екатерина Шаврина рассказала, что познакомилась с будущим мужем еще в 2004 году. Александр оказался ее фанатом, причем песни артистки привлекли его внимание с 1993 года.

Екатерина Шаврина счастлива с новым возлюбленным. Она сообщила, что Александр преданный и заботливый. А сама артистка ощущает себя гораздо моложе, старается радоваться жизни и выдерживать удары судьбы.

Однако в Сети многочисленные поклонники бьют тревогу из-за нового мужа Шавриной. Судя по комментариям, фанаты боятся, что молодой супруг обманет певицу. Некоторые интернет-пользователи и вовсе высказали мнение , что мужчину интересует только финансовое положение артистки.

Ситуацию прокомментировала ведущая, сваха Роза Сябитова. "Почему мы сразу так плохо думаем о человеке? Может, он волонтер, ухаживает за ней безвозмездно. Хочет помочь пожилому человеку", - высказала мнение звезда шоу "Давай поженимся" для Teleprogramma.org.