Киев направил сотни миллиардов гривен украинской армии

Вооруженным силам Украины выделили дополнительные средства на зарплаты военным и другие нужды. Решение направить украинской армии 325 миллиардов гривен поддержали большинство депутатов Верховной рады.

Как сообщает "Страна.ua", часть этой суммы - 292 миллиарда гривен — доход от замороженных российских активов, которые передадут Киеву раньше, чем планировалось. Глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа заявила, что речь идет о "безвозвратном заеме" ERA loans, который Украине не нужно возвращать.

До сих пор ЕС не разрешал использовать свою финансовую помощь на выплату зарплат украинским военным. Украинское правительство вело переговоры, чтобы такое разрешение получить. Информации о согласии Евросоюза так и не появилось, однако Рада уже проголосовала за то, чтобы потратить деньги.