Кейт Миддлтон запретила говорить во дворце о Меган Маркл и Гарри: даже король вынужден подчиниться

После встречи принца Гарри и короля Карла III разговоры о воссоединении с герцогами Сассекскими вспыхнули с новой силой. Монарх даже упрекнул старшего сына, что тот отказался хотя бы просто поприветствовать Гарри. Это задело Кейт Миддлтон, которой родственники-американцы изрядно потрепали нервы.

Инсайдер из дворца в беседе с Daily Mirror заявил, что Кэтрин твердо решила отстраниться от драмы, связанной с Сассекскими. Сейчас ей необходимо сосредоточиться на собственном здоровье, а не сражаться со слухами, что распускает о ней Меган.

"Кейт и Уильям наложили что-то вроде запрета на темы, связанные с Меган и Гарри. Они решили выстроить жесткие границы, чтобы защититься от стресса и всех бед, которые создают Гарри и Меган, что, по понятным причинам оказывает негативное влияние на самочувствие Кейт", — сообщил инсайдер.

По его словам, каждая новая выходка Маркл сильно сказывается на настроении принцессы Уэльской. Ее мужу уже порядком надоело наблюдать, как Кейт ходит поникшая и раздраженная. Именно поэтому Уильям настоял на том, чтобы ограничить контакт с семьей брата.

"Уильям уже не мог видеть, какой встревоженной становилась Кейт каждый раз, когда Гарри и Меган делали что-то задевающее всю королевскую семью. Он предложил на время поставить на "стоп" все, что с ними связано. Отстранение от герцога и герцогини Сассекских жизненно важно для всех", — подчеркнул источник газеты.

Король Карл был вынужден подчиниться требованию сына и невестки. Тем более, что вопрос возвращения Гарри в Лондон отошел на второй план из-за скандала с принцем Эндрю и Сарой Фергюсон. Сейчас монарха больше заботит, как минимизировать тот урон, что его младший брат нанес короне. Ведь помимо интима с несовершеннолетними Эндрю обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и раскрытии государственной тайны.