В России возбудили первое уголовное дело о передаче телефонных номеров

В России возбуждено первое уголовное дело за незаконную передачу телефонных номеров. Кадры задержания показали в столичном МВД.

Подозреваемый - житель подмосковных Химок. Молодой мужчина, как полагает следствие, приходил в офисы операторов связи. Предоставлял поддельные доверенности от разных юридических лиц и заключал договоры на оказание услуг связи.

Полученные абонентские номера мошенник затем передавал неким третьим лицам. При это за каждый оформленный договор получал вознаграждение в 9 тысяч рублей.

В ходе обыска в квартире подозреваемого силовики нашли десятки сим-карт, мобильные телефоны и документы. Напомним, новая статья уголовного кодекса вступила в силу в сентябре. За махинации с сим-картами преступникам грозит до 5 лет тюрьмы и внушительные штрафы.