Комары впервые в истории обнаружены в Исландии

Комары добрались до Исландии — впервые в истории таких насекомых обнаружили на этом северном острове, расположенном вблизи Полярного круга.

Как сообщает РИА Новости, находку сделал местный житель. Исландец передал насекомых для изучения специалистам — энтомологи подтвердили, что это действительно комары.

Ученые предполагают, что появление комаров в Исландии не будет разовым явлением. Найденные особи принадлежат к виду Culiseta annulata, способному хорошо переносить низкие температуры воздуха. Из этого следует предположение о том, что комары могут обжиться в Исландии.

Ранее ученые предупреждали, что из-за глобального изменения климата усугубляется проблема распространения экзотических болезней. Ливни, высокая влажность и душные жаркие ночи, прежде свойственные тропикам, все чаще наблюдаются и в других широтах. Они формируют благоприятную среду для переносчиков тропических болезней, вроде лихорадок денге и чикунгунья.

В Москве и Подмосковье из-за очень теплого начала осени очень долго не заканчивался сезон активности клещей. Специалисты подчеркивали, что очередное нашествие может продлиться до ноября.