Мишустин опроверг прекращение эксперимента с самозанятостью

Об этом рассказал во вторник, 21 октября, глава российского кабмина Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной повышению эффективности экономики и обеспечении равных условий ведения бизнеса.

Как сообщает пресс-служба правительства России на официальном сайте, Мишустин подчеркнул, что действие специального режима для самозанятых продолжается. Это произошло вскоре после предложения Совета Федерации проанализировать итоги эксперимента по установлению специального налога на профессиональный доход (так называемая самозанятость) и рассмотреть возможность его завершения в 2026 году.

Премьер-министр заявил о продолжении действия этого режима, но указал на то, что "здесь очень важно, чтобы при его применении не было злоупотреблений", сообщает РИА Новости.

Самозанятость — это специальный налоговый режим, который предусматривает подоходный налог по ставке 6% от работы с юридическими лицами и 4% — с физическими лицами. Иных обязательных платежей и взносов на социальное страхование нет. Самозанятыми могут стать граждане, занятые в определенных сферах, при совокупном доходе до 2,4 миллиона рублей в год.

В апреле руководитель Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец утверждал, что власти подумывают над ужесточением законодательных требований к самозанятым гражданам — не исключено, что им станет сложнее подтвердить соответствующий статус. Эксперт заявил, что в России 14 миллионов россиян со статусом самозанятых "где-то гуляют, не у станка стоят".