Названа дата встречи Рубио и Лаврова в Будапеште

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио прибудут в Будапешт для очной встречи 30 октября. Срок переговоров представителей Москвы и Вашингтона назвала британская газета Financial Times.

Как заявил немецкий источник издания, ожидается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изложит свои планы по поводу проведения саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Сообщается, что возможна встреча европейских представителей с президентом США, но подтверждений этой информации пока нет.

В Кремле ранее опровергли слухи о переносе встречи Рубио и Лаврова, отметив, что дата переговоров еще не согласована. В МИД подчеркнули, что Россия и впредь будет сталкиваться со вбросами западных ресурсов.