Родителей убили, а девочку украли: вот почему тела Усольцевых искали в домах местных жителей

Пропавших в Партизанском районе Красноярского края туристов Сергея, Ирину и Арину Усольцевых не видели живыми уже 20 дней. Поиски не дали результатов, не найдена даже какая-либо зацепка.

Но всплыли подробности поисковой операции. Выяснилось, что в первую неделю следователи опрашивали местных жителей, заглядывая буквально в каждый дом, осматривали подвалы.

"Проводили осмотр всех жилых и нежилых строений в поселке Кутурчин. Заглянули в каждый дом, каждый подвал и каждый подпол, чтобы исключить версию, что могло быть совершено преступление и тела могли хранить в одном из строений", — рассказал следователь-криминалист Павел Мамурков в беседе с "АиФ".

Версия об убийстве тщательно отрабатывалась еще и потому, что ранее туристы, ходившие к горе Бурантинка, жаловались на охотников, вероятнее всего браконьеров, которые угрожали им расправой. Якобы в районе орудует целая банда.

"Закопаем — не найдут, спишут на медведей", — припугнули буквально месяц назад походницу браконьеры, на которых она случайно натолкнулась. Девушке удалось спастись благодаря проезжавшей вахтовке.

Друзья Усольцевых считают, что семья могла попасть на глаза этим людям или другим преступникам, скрывающимся в тайге. Местные жители говорят, что в лесах могут находиться бывшие заключенные из колоний, расположенных неподалеку.

Известный сибирский шаман тывинской традиции небесного происхождения Виктор Зайцев и вовсе ошарашил заявлением. Он провел особый ритуал и "увидел", что Сергей и Ирина погибли в результате внезапного конфликта, а их дочь до сих пор жива, девочку украли. Судьбу корги Усольцевых шаман определить не смог.

"Там случился какой-то конфликт, на кого-то они напоролись... С чего началось? Началось с того, что Сергей сам сделал какое-то резкое, недальновидное замечание", — уверен Зайцев.

Шаман считает, что убийцы сбросили тела в реку, а следы тщательно стерли. "Когда браконьеры, охотники орудуют в тайге, они понимают, что следы оставлять не нужно, поэтому их там найти сложно. Искать там бесполезно, скорее всего Усольцевых хорошо где-то запрятали", — отметил он.

На вопрос, найдут ли Арину, Виктор Зайцев не ответил, но заверил, что девочка уже далеко от места преступления. "Просто вытащили оттуда. Она не там, не в Белогорье. Ребенка, возможно, удерживают где-то, но она жива", — заявил шаман.