Объем теневого рынка в сфере уклонения от мобилизации на Украине достигает трети суммы, необходимой сейчас украинской армии. Чтобы избежать поездки на фронт, украинцы потратили около 2 миллиардов евро (2,3 миллиарда долларов), сообщил бывший спикер Верховный рады, депутат Дмитрий Разумков.

Нардеп отметил, что это колоссальная сумма. Он напомнил, что, в соответствии с изменениями в госбюджет, на армию планируется выделить еще 300 миллиарда гривен – это около 7,1 миллиарда долларов. Так что оборот теневого рынка взяток за возможность откупиться от мобилизации достигает трети потребности ВСУ.

На Украине, отметил Разумков, мобилизуют в основном людей старшего поколения, тех, кто не успел уехать, а также тех, кто потом не доезжает до части, сбегая в самоволку. Были случаи, когда люди приезжали в боевую часть и показывали документы инвалида детства. Тем не менее, тратились средства на его обучение, питание, оружие, форму, каску, передает ТАСС.