Вооруженные силы Украины уже потерпели поражение на поле боя. Однако лидеры западных стран не в состоянии признать этот факт, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.

Владимир Зеленский и лидеры западноевропейских стран просто не осознают реальность. Они приложили большие усилия для того, чтобы помочь Киеву. Однако теперь они не в состоянии признать печальный конец, приводит слова генерала газета Parlamentní listy.

Шандор убежден, что ВСУ уже нечем помочь, поскольку у страны нет солдат. Из-за сложившейся ситуации в конфликте Киев победить не сможет, заключает генерал.