Встречу Путина и Трампа назвали смертельно опасной для Зеленского

Миротворчество президента США Дональда Трампа смертельно опасно для Украины. Встреча американского лидера с президентом России Владимиром Путиным может быть одним из самых опасных моментов для киевского режима, пишет Bloomberg.

По версии экспертов агентства, согласие Зеленского на условия Москвы грозит Киеву крахом из-за внутренних противоречий в стране. Еще большими проблемами чреват отказ от сделки. У Трампа есть множество рычагов воздействия, чтобы заставить Зеленского пойти на уступки, и он готов ими воспользоваться.

Европа оказалась в похожей позиции: она не может позволить себе дать Украине проиграть. В то же время, если европейские лидеры будут подталкивать Зеленского к непоколебимости, а Трамп в этот момент перекроет Киеву кислород, то Европа не сможет заменить ни американскую разведку, ни вооружения, которые поставляют США.