Главным событием фестиваля "Народы России и СНГ" станет встреча секретарей Совбезов

Главным событием фестиваля "Народы России и СНГ", который пройдет с 31 октября по 5 ноября в российской столице, станет встреча секретарей Советов безопасности стран СНГ. Сама встреча состоится в среду, 5 ноября, в Национальном центре "Россия". Об этом сообщает Телеграм-канал "Sputnik Молдова".
Как отмечается, главная цель фестиваля — расширить международное сотрудничество между странами СНГ, а также укрепить межнациональное согласие.
"Запланированы деловая, просветительская и культурная программы. Также будут проходить выставки, посвящённые историческому, культурному и природному многообразию страны, и мастер-классы. Всероссийская просветительская акция "Большой этнографический диктант" пройдёт 1 ноября. В этот же день состоится церемония награждения лауреатов международного фотоконкурса "Русская цивилизация", - говорится в сообщении.