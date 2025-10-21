Вашингтон признал, что добивается свержения Мадуро

Администрация США признает, что добивается свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Основанием для такого заключения стали утверждения высокопоставленного представителя Белого дома в беседе с корреспондентом портала Axios.

Источник прокомментировал стягивание Вашингтоном значительных военных сил в регион Карибского моря. По его словам, в Белом доме не ожидают, что Мадуро останется у власти. Отмечается, что лица, приближенные к выработке американской политики в отношении Каракаса считают, что президент США Дональд Трамп устроит наземное нападение на Венесуэлу.

По данным портала, внимание на Венесуэле концентрирует все американское разведывательное сообщество, а не только ЦРУ. Как утверждает источник, США знают, где находится Мадуро, где он пребывает, куда направляется. Если бы была цель уничтожить его при помощи ракетного удара, это бы уже сделали.