NBC: Подготовку к саммиту Путина и Трампа поставили на паузу

Подготовка к возможному саммиту президентов России и США Владимира путина и Дональда Трампа поставлена на паузу. Как отметил американский телеканал NBC со ссылкой на чиновника Белого дома, такое решение принято, несмотря на продуктивный разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Об этом написал корреспондент NBC Гарретт Хааке в соцсети X. Журналист утверждает, что информация получена от высокопоставленного чиновника Белого дома.

Хааке добавил, что состоявшийся накануне телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова был продуктивным. Он состоялся в преддверии возможной встречи американского и российского лидеров. Однако Трамп в данный момент считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы двигаться вперед.