Бойцы группировки войск "Восток" рассказали подробности освобождения населённого пункта Приволье Днепропетровской области. Разведка с воздуха определила потенциальные цели, по которым отработали артиллерия и ударные беспилотники. Штурмовики пошли на зачистку, когда враг ожидал этого меньше всего. Приходилось действовать аккуратно. ВСУ прикрывались мирными жителями.

На Запорожском участке в результате нескольких ударов по трём разным направлениям удалось прорвать оборону ВСУ, и российская армия как минимум смогла зайти и закрепиться в населённый пункт Малая Токмачка. Противник деморализован.

Наши штурмовики рассказывают, что задачу выполняют благодаря слаженной работе разных родов войск. Поступает информация, что в Купянске наши силы заняли большую часть города. Под контролем ВСУ остаются лишь несколько кварталов на южной окраине населённого пункта, и противник продолжает сдавать позиции.

Продвижению российских сил помогают удары планирующими авиабомбами с реактивными двигателями. Это первая фотография нового боеприпаса. В боевой обстановке эти бомбы пролетали более 150 километров. А в ходе испытаний удалось добиться точного поражения целей на расстоянии в 200 километров.