Мишустин: Недружественные страны покупают энергоносители у России

Спрос на российскую продукцию сохраняется даже в условиях санкций. Сегодня об этом сообщил Михаил Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России".

Причем, российские товары, по словам премьер-министра, покупают не только наши партнёры, но и недружественные страны. Они приобретают энергоносители, удобрения, ядерное топливо, металлы, морепродукты и многое другое. И за первое полугодие потратили на такие закупки более 25 с половиной миллиардов долларов. Правительство сейчас расширяет меры поддержки российских компаний, продукция которых может быть востребована на внешних рынках.

О создании благоприятной среды для российского бизнеса говорили сегодня также на стратегической сессии, которую провел председатель правительства. Михаил Мишустин обратил особое внимание на необходимость перекрыть лазейки для ввоза в Россию из третьих стран товаров без уплаты налогов. По его словам, должны быть созданы такие условия, при которых существование подобных серых схем станет невозможным.