Профессор ВШЭ Лузянин: Лондон, Брюссель и Киев, как насекомые, пытаются пролезть на саммит Россия-США

Может ли подготовка и проведение саммита в Будапеште углубить раскол между Европой и США? Приведет ли это к тому, что центр выработки геополитических решений сместится в треугольник "Россия - США - Китай"? Насколько реалистична на этом фоне идея проложить туннель между Чукоткой и Аляской?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил профессор Высшей школы экономики Сергей Лузянин.

"Подготовка этого важного мероприятия служит триггером для консолидации Лондона, Брюсселя и Киева в плане навязывания своих представителей. Они, как насекомые, пытаются через все дырки проникнуть на российско-американский саммит. С другой стороны, между Москвой и Вашингтоном действительно есть нестыковки. Они естественны. Трамп сегодня говорит о заморозке, а потом решении всех основных проблем. А мы говорим, что на Аляске решили убрать фундаментальные причины кризиса. Решаться вопросы повестки должны на уровне министров", - отметил эксперт.

Полный комментарий Сергея Лузянина смотрите в видео.