Стало известно о новых подвигах российских военных

Минобороны представило новых героев СВО.

Младший лейтенант Юлиан Кивистик с подчиненными оказывал огневую поддержку наступающим мотострелкам. Расчет 120-миллиметрового миномета "Сани" под командованием Кивистика нанес прицельные удары по опорнику неприятеля, уничтожив до 15 боевиков и пулемет ВСУ.

Рядовой Михаил Шашов в ходе штурма вражеских позиций вел огонь по неонацистам из стрелкового оружия, кроме того, точными бросками осколочных гранат ликвидировал пять радикалов. Это позволило нашим передовым отрядам без потерь захватить оборонительный рубеж неприятеля.