Убившая экс-мэра Самары внучка выступила с ужасающим откровением: "Моя семья поучаствовала в разрушении моей жизни"

Мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья погибли в новогодние праздники. С ними расправилась родная внучка Екатерина. Девушка уже дала признательные показание и находится в СИЗО.

Как установило следствие, у Екатерины были сообщники — мужчина и женщина. Они давали указания внучке Тарховых и спланировали преступление. Девушка призналась, что сначала подсыпала бабушке и дедушке яд, а когда они были отравлены, тела заморозили при помощи азота. Далее вместе с подельником девушка расчленила родственников, а останки разбросала по разным мусорным бакам по всей Самаре. Именно поэтому до сих пор не найден ни один фрагмент тел Тарховых.

По словам Екатерины, мотив преступления у нее был простой. Тарховы скопили 145 миллионов рублей, но не делились с внучкой.



В ожидании суда девушка общается с журналистами. Она в очередной раз написала письмо в шоу "Малахов". В своем послании Екатерина плакала, рассказывая о своей тяжелой судьбе. По словам Бельской, бабушка с дедушкой сами виноваты в произошедшей трагедии.

Конфликт в семье вспыхнул несколько лет назад, когда Екатерина вышла замуж за Влада Пасика. Дедушка был категорически против этого брака. Близкие считали, что мужчине от Екатерины нужны лишь деньги. А когда Влад попросил у них крупную сумму в долг, сочли это аргументом в пользу своих догадок, и отказали зятю. Между супругами вспыхнул скандал, Екатерина уехала из Израиля в Самару, оставив с Владом грудного сына. Теперь Бельская уверяет, что ее родные специально спровоцировали ссору.

"Я стала бить во все колокола. Начала это делать еще в Израиле. Там была гадалка замечательная — Бэлла, которая мне давала советы. Мой эмоциональный фон тогда был неконтролируемым. Но я не могла адекватно это осознавать", — поделилась Екатерина в письме.

Тогда Бельская не знала как быть, она не хотела разводиться. "Потому что, во-первых, уже оставалась одна с маленьким ребенком на руках. Второе, я понимала то, что моя семья поучаствовала в разрушении моей жизни. И это было тяжко абсолютно признать. У меня были все факты налицо. И с этого момента у нас все, так скажем, началось. <…> Они создали мышеловку, в которую я попала", — призналась внучка экс-мэра Самары.