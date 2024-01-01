В ночь на среду, 22 октября, была совершена массированная атака украинских беспилотников на территорию Мордовии. Об этом рассказал глава региона Артем Здунов.

Как написал политик в своем Telegram-канале, в результате налета дронов одно из мордовских предприятий получило повреждения. На месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства.

Также атака украинских беспилотников зафиксирована в Дагестане — ее целью стало одно из предприятий республики, рассказал глава региона Сергей Меликов. Он уточнил в своем Telegram-канале, что в Дагестане введен режим беспилотной опасности. Необходимо соблюдать меры предосторожности, в том числе избегать открытых участков улиц.

Жертвами украинских дронов становятся мирные жители, в том числе журналисты, исполняющие профессиональный долг. Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания при ударе БПЛА. Кроме того, тяжелые ранения получил военкор Юрий Войткевич.

Президент России Владимир Путин рассказал, что налет украинских беспилотников стал косвенной причиной крушения самолета AZAL в декабре 2024 года. Российские силы противовоздушной обороны в день трагедии "вели" три дрона, которые пересекли границу нашего государства. Одна из выпущенных ракет ПВО взорвалась недалеко от самолета — его могло задеть обломками.