Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по украинским тылам. Прилеты в Киеве. По некоторым данным - поражена ТЭЦ. В Измаиле Одесской области повреждена энергетическая и портовая инфраструктура.

Взрывы звучали в Днепродзержинске и Павлограде Днепропетровской области. Как отметили в Минобороны, это ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории нашей страны.

Ведомство также показало работу реактивных систем залпового огня "Град" группировки "Юг". На константиновском направлении расчеты РСЗО поразили опорник и пункты управления беспилотниками неонацистов. Позиции противника на берегу Клебан-Быкского водохранилища засекла разведка. Экипажи боевых машин нанесли точные удары по целям.

Кроме того, Минобороны показало новые кадры освобождения села Ленино в Донецкой народной республике. К населенному пункту на красноармейском участке фронта мотострелки группировки "Центр" подходили ночью. Чтобы остаться незамеченными, использовали специальные плащи, которые гасят тепловое излучение. Закрепившись на окраинах, бойцы зачистили село от киевских радикалов.