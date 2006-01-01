Саркози сел в тюрьму, но адвокаты уверяют, что ненадолго

От сумы да от тюрьмы не зарекайся. Русская пословица долетела до французских просторов – Николя Саркози во вторник отправился на нары. Злая судьба? Торжество закона и справедливости? Происки былых политических соперников?

Сторонники провожали его плакатами "Возвращайся скорее!". Придется подождать лет пять. Одиночная камера - 11 квадратных метров - в тюрьме Санте, окно не открывается. Час на прогулку, разрешается телевизор. Масть бей, хлебай баланду. Но заключенный не отчаивается: "Я возьму на себя ответственность. Я отдам должное правосудию. И если они действительно хотят, чтобы я спал в тюрьме, я буду спать в тюрьме. Но с высоко поднятой головой!".

Как такой прохвост мог запятнать светлый облик французского политика? Как мог пять лет вести к новым рубежам Пятую республику, снискать лавры миротворца в ходе российско-грузинского конфликта? Нам же говорили, что кары заслуживают только разного рода диктаторы и автократы. До Башара Асада руки не дотянулись. Саддама Хуссейна убили.

Муаммар Каддафи, говорит следствие, чемоданами закидывал в 2006-м деньги Саркози на избирательную кампанию, положившись на его обещания содействовать снятию санкций, вернуть Ливии доброе имя перед лицом мирового сообщества. Каддафи дважды приглашали в Париж с его знаменитой палаткой. В 2011-м Саркози включился в числе первых в интервенцию НАТО, в ходе которой щедрый друг Муммар Каддафи был убит. Концы в воду. Но кому-то Николя Саркози перешел дорогу во Франции, и судебная машина закрутилась.

Французская пресса сообщила, что на нары несчастного Николя провожал сам президент Эмманюэль Макрон, тайно принимавший Саркози в Елисейском дворце незадолго до отсидки. И якобы разразился напутственным словом: действующие главы государства обладают иммунитетом, тогда как бывшие президенты подобной защиты не имеют.

От сумы да от тюрьмы… Но адвокаты Саркози почему-то спокойны. И уверяют, что на шконке он проведет от трех недель до месяца. И уж к Рождеству точно выйдет на свободу.

