Трамп пересмотрел планы встречи с Путиным в Будапеште

Встреча американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время не планируется. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации президента США.

Как сказал американский чиновник, у президента Трампа нет планов проводить встречу с президентом Путиным в ближайшем будущем. По его словам, другие контакты также поставлены на паузу.

Представитель Белого дома напомнил, что накануне госсекретарь Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонный разговор. Беседа была продуктивной, так что необходимости в дополнительной личной встрече, которая анонсировалась ранее, теперь нет, заключил собеседник агентства.