Молодая жена устала терпеть и отправила 45-летнего Курбана Омарова на операцию

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров перенес операцию. Бизнесмену потребовалась помощь хирургов из-за болей в ухе.

Подробности операции раскрыла 24-летняя жена Омарова Валерия. Девушка призналась, что устала терпеть, как ее любимый мучается и сама отвела его к врачам. "У моего мужа была операция, и эту операцию устроила я", — сообщила супруга бизнесмена.

Как пояснила Валерия, чаще всего ухо у Курбана прихватывало во время путешествий. После плавания мужчина мог оказаться в больнице. Медики затруднялись поставить точный диагноз Омарову и лишь назначали капли, снимающие боль. В итоге Курбан был вынужден плавать в берушах или вовсе отказаться от купания.

"Каждая наша поездка на протяжении трех лет заканчивалась поездкой в госпиталь, потому что мой муж, когда ныряет, у него начинает болеть ухо, а иностранные специалисты и даже многие специалисты в Москве просто назначали ему капли", — рассказала Валерия.

Только после тщательного обследования выяснилось, что у Омарова перфорация левой барабанной перепонки. Курбана госпитализировали и несколько дней назад прооперировали, сейчас бизнесмен дома, он уже вернулся к обычной жизни.

Напомним, бывший муж Бородиной женился на красавице Валерии весной 2024 года. Вскоре после свадьбы у пары появился первенец. Мальчика назвали Адамом.