Страны Евросоюза заключат с Украиной оборонное соглашение. Этот документ включит в себя новые аспекты, заявил в Telegram глава киевского режима Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, сейчас уже завершена подготовка к встречам с европейскими партнерами. На этой неделе пройдут важные мероприятия: как сказал Зеленский, будет "хорошее и во многом совершенно новое" соглашение по оборонным возможностям.

Детали договоренностей с Европой Зеленский пообещал раскрыть на неделе. Это соглашение, уточнил украинский лидер, Киев будет реализовывать как часть гарантий безопасности.