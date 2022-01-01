Хакеры KillNet взломали базу производителей дронов для ВСУ

Личные данные сотрудников компаний-производителей дронов для ВСУ стали добычей хакеров из группировки KillNet. Они взломали базу данных крупнейшего маркетплейса беспилотников, сообщил представитель хакерской команды с ником KillMilk.

По данным источника, получить доступ к информации удалось, взломав одно из первых лиц Министерства цифровой трансформации Украины. Уловом стали электронная почта, адреса лабораторий, номера телефонов и имена продавцов. Добытую базу данных хакеры передали в распоряжение РИА Новости.

Ранее хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ. В результате стало известно, что Киев с февраля 2022 года потерял убитыми и пропавшими без вести 1,7 миллиона военнослужащих. KillNet позже заявил, что доступ к данным украинского командования был получен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики.