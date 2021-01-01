Копия папочки: вдова показала, каким вырос сын Бориса Грачевского

Последней женой Бориса Грачевского стала Екатерина Белоцерковская. Молодая актриса родила мэтру сына. Мальчик и года не пробыл с папой.

Грачевский после второго развода, который не обошелся без скандала, утверждал, что больше никогда не пойдет под венец. А вскоре снова влюбился. Третьей избранницей создателя "Ералаша" стала красавица-актриса Екатерина Белоцерковская. Через 4 года совместной жизни супруга родила Грачевскому сына. Малыша назвали Филиппом.

Рядом с молодой женой мэтр буквально расцвел, а после появления еще одного наследника в душе у Бориса Юрьевича началась вторая молодость. Вот только организм режиссера остался 70-летним. В разгар пандемии в новогодние праздники артиста госпитализировали с коронавирусом. Попав в больницу, Борис Юрьевич сохранял стойкость духа. Он выходил на связь из палаты и шутил. Никто не ожидал, что коронавирус победит мэтра. 14 января 2021 года Борис Грачевский скончался.

Смерть мужа стала ударом для Екатерины Белоцерковской. Актриса тяжело переживала утрату, спас ее только малыш Филипп. Спустя четыре года после трагедии Екатерина старается жить ради сына. На ее страничке в запрещенной соцсети "Инстаграм" часто можно увидеть фотографии мальчика. Недавно мама устроила Филиппу необычную фотосессию, нарядив его в народный костюм.

"Я просто люблю тебя" — подписала вдова Грачевского серию снимков.

Малыш, которому 8 апреля исполнилось 5 лет, очарователен. Филипп словно кудрявый ангелочек. Он очень похож на своего покойного отца.

"Этот парень влюбляет в себя с первого взгляда "; "Папина копия"; "Похож... сильно...", "Красивый мальчик, счастья"; "Счастья вам, Екатерина", — написали в комментариях поклонники Белоцерковской.