Евросоюз саботирует мир при любой возможности. Он все больше погружается в свой антироссийский параноидальный бред - даже если это означает пожертвовать своей собственной экономикой, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Как написал Филиппо в соцсети X, антироссийская политика Евросоюза фактически губит европейские страны. Политик призвал европейцев "прикончить ЕС", пока он не разрушил их жизни.

В Москве неоднократно отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. Российский лидер Владимир путин отмечал, что санкции нанесли серьезный удар всей мировой экономике. Основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.