Брат Геннадия Хазанова, от которого артист отрекся, умер в нищете: "Денег катастрофически не хватало"

Единокровный брат Геннадия Хазанова скончался еще в 2023 году. Свои последние дни Юрий Лукачер провел в полном одиночестве и нищете. О трагедии стало известно только сейчас.

О произошедшем рассказали соседи. Они видели, как мужчина угасает, но ничем не могли помочь. "Юрий Викторович часто жаловался, что никому не нужен и никто ему не помогает, всегда говорил, что у него никого нет — ни семьи, ни жены, ни детей. Только кошка. Он очень грустил", — поделилась одна из соседок Лукачера.

Брат Хазанова жил в однушке на окраине Москвы. В последние годы он подрабатывал в такси, но когда здоровье совсем испортилось, был вынужден оставить работу. "Он нищенствовал, денег катастрофически не хватало, говорил, что никто ему не помогает… К концу жизни Юрий Викторович совсем отчаялся и запил", — посетовала знакомая Лукачера.

Когда мужчина перестал выходить из квартиры, соседи забили тревогу. Они вызвали спасателей, вскрыли дверь и обнаружили брата Хазанова в ужасающем состоянии. Юрия Викторовича доставили в реанимацию, но медики не смогли спасти его. Лукачер скончался в больнице — без близких, без поддержки, в полном одиночестве, пишет "Регнум".

Юрий Лукачер был братом Геннадия Хазанова по отцу. Родители артиста длительное время состояли в тайных отношениях, а когда расстались, мужчина ушел и не общался с сыном. Спустя много лет Хазанов узнал, что жил с отцом в одном подъезде.

От братьев артист отрекся, когда один из них (у Юрия Лукачера был младший брат Андрей) дал интервью, в котором очень некрасиво высказался о маме Хазанова, заявив, что она разрушила семью.