Трамп пока не принял решение, поедет ли он на встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял решение, ехать ли на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил журналистам 22 октября.

"Я не хочу понапрасну проводить встречу, я не хочу понапрасну тратить время. Посмотрим, что произойдет", — сказал Трамп.

При этом президент США подчеркнул, что сама встреча с Путиным "не была бы пустой тратой времени".

"Мы в ближайшие два дня уведомим вас о наших действиях. Происходит очень многое", — добавил он.

17 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что идет подготовка встречи президентов России и США. Позже в СМИ появилась информация, что саммит может не состояться.