Симоньян прошла первый курс химиотерапии

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о прохождении первого курса химиотерапии. Об этом она рассказала 22 октября в своем Telegram-канале.

"Первую химию я прошла вчера. Это был крайний срок, я специально просила отложить до крайнего приемлемого срока, чтобы успеть в нормальном состоянии провести юбилей RT с участием Верховного", — написала Симоньян.

Она добавила, что её ждет еще несколько курсов.

Журналистка, отвечая на фейки о своем диагнозе, добавила, что об онкологии узнала 1 сентября.

"О своем диагнозе в июле я и не подозревала, а узнала 1-го сентября, когда пришла проверить межреберную невралгию (как мне думалось), услышала, что невралгия оказалась раком, и сообщила об этом в первом же эфире у Соловьева", — отметила она.

Главред RT заверила, что у неё не третья стадия, а первая-вторая.

"Что там дальше, загадывать нет смысла. Может, с Божьей помощью вылечат, а может — по Его же решению — отправлюсь играть в нарды с Тиграшей. Давно ведь не играли", — подытожила Симоньян.