Сезон осенних угощений наступил для питомцев американских зоопарков. В Портленде штата Орегон множество зрителей собралось на праздник у вольера со слонами.

Каждый год местный клуб овощеводов дарит обитателям гигантские тыквы, вес которых доходит до полутонны. Взрослые особи под одобрительные крики наблюдающих давят овощи ногами, чтобы потом ими полакомиться. В то время как слоненок Тула-Ту старательно отрабатывает навыки игры в воображаемый футбол.

Небольшая тыква стала первой игрушкой и у детеныша снежного барса в зоопарке города Гранд-Рапидс в штате Мичиган. Маленькой Джуни всего три месяца - и она осваивает новые предметы вместе с мамой.