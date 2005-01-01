Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Таиланд

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на военно-морскую базу королевства Таиланд.

Фрегат "Маршал Шапошников", корвет "Гремящий" и большой морской танкер "Борис Бутома" 1 октября отправились из Владивостока в дальний поход для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стратегически важных районах Мирового океана. В ближайшие несколько дней наших моряков ждет насыщенная программа. Запланирован ряд мероприятий с военнослужащими ВМС королевства, которые организовали для российских экипажей торжественную встречу.

Кстати, посетить фрегат "Маршал Шапошников" смогут не только представители армии Таиланда и военные атташе дружественных государств, но и наши соотечественники, живущие в этой стране.