Пхеньян провел испытания нескольких баллистических ракет малой дальности. По данным южнокорейского агентства "Рёнхап", они были запущены в сторону Японского моря. Но, пролетев 350 километров, упали на территории КНДР.

В Токио сообщили, что боеприпасы не достигли исключительной экономической зоны страны. Однако Минобороны и МИДу Японии поручено провести анализ ситуации. Сеул уже собрал экстренное заседание по безопасности.

Подобные испытания Пхеньяна стали пятыми с начала года. В КНДР информацию пока не комментируют. Однако эксперты не исключают, что в ближайшее время может пройти пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-20", представленной на недавнем параде в честь юбилея Трудовой партии.