Массовые беспорядки и столкновения с полицией вспыхнули в пригороде Дублина. Около двух тысяч жителей Ирландии собрались у гостиницы для мигрантов, когда одного из нелегалов задержали за изнасилование 10-летней девочки.

Местные жители потребовали от властей прекратить принимать беженцев. Путь протестующим перекрыла полиция, но в стражей порядка полетели камни, бутылки и пиротехника. Митингующие подожгли патрульный автомобиль.

Задержаны шесть человек. Премьер-министр страны признал, что государство не смогло защитить ребенка, и считает небезосновательной озабоченность населения наплывом нелегалов.

Трагедия произошла всего через несколько дней после того, как в другом центре для беженцев уроженец Сомали убил 17-летнего украинца - за то, что тот готовил себе на завтрак свинину.