Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Лизы Алексиной

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 10-летней Лизы Алексиной из Брянска. Ее историю мы рассказывали накануне.

С рождения у девочки тяжелое поражение сосудов левой ноги. Заболевание прогрессирует, и, если ничего не делать, передвигаться она сможет только на костылях. Чтобы остановить страшный процесс, срочно нужны несколько сеансов лазерной хирургии. Стоит лечение более полутора миллионов рублей. И благодаря вашей поддержке у семьи теперь есть эти деньги.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно требуется помощь. Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!