Трамп опроверг отказ от встречи с Путиным

В течение недели появится ясность относительно перспектив встречи президентов России и США. Такое заявление сделал во вторник, 21 октября, американский лидер Дональд Трамп.

По словам политика, "через два дня нам сообщат, что мы будем делать". Трамп при этом подчеркнул, что российско-американский саммит на высшем уровне должен обеспечить реальные сдвиги в решении украинского вопроса.

Также Трамп отметил, что в контексте урегулирования конфликта между Россией и Украиной "много всего происходит". Президент США опроверг приписываемые ему заявления о том, что он якобы считает переговоры с российским коллегой напрасной тратой времени, сообщает "Интерфакс".

Заявление американского лидера последовало за публикациями о том, что в администрации Трампа заявили об отсутствии у политика планов проводить встречу с президентом Путиным в ближайшем будущем. По утверждению этого источника, другие контакты между Москвой и Вашингтоном также поставлены на паузу.

До того пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что на подготовку пресловутой встречи может потребоваться время, причем "каких-то точных сроков обозначено изначально не было". При этом высказывать на публику нюансы, касающиеся подготовки этой встречи, было бы неправильно, заявил Песков.