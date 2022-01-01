Водительские права в России прекратят продлевать автоматически

Автоматическое продление водительских удостоверений в России прекратится с 1 января 2026 года. Об этом рассказал в среду, 22 октября, ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

Юрист напомнил, что российским водителям автоматически продлевали такой документ на три года, если срок его действия истекал в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Однако если срок действия прав истекает с 1 января 2026 года, автоматического продления не будет.

Зокиров подчеркнул, что водителям необходимо будет своевременно пролонгировать действие удостоверения в стандартном порядке с даты, когда истечет срок действия документа — он указан в самом удостоверении, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают наказание за непропуск автомобилей со специальными сигналами. Таким образом, появилось новое основание лишения водительских прав — на срок от трех месяцев до года.

При этом российским властям предложили подумать об ужесточении правил получения медицинской справки для оформления водительских прав. Предполагается, что это затронет, в первую очередь, людей с зависимостью от алкоголя и наркотических веществ.