Российские силы ПВО сбили 33 украинских БПЛА в ночь на 22 октября

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 33 украинских БПЛА над регионами России.

Восемь дронов перехвачены над Брянской областью, по четыре – над Азовским морем и Ленинградской областью, по три над Крымом, Черным морем, Ростовской и Псковской областями, два – над Новгородской областью, по одному – над Орловской, Тверской и Тульской областями.

Все БПЛА были самолетного типа, уточнили в Минобороны.

В Брянской, Тульской, Ростовской, Псковской и Ленинградской областях пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 55 беспилотников.