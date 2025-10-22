Богомаз раскрыл детали теракта с обрушением моста на поезд

Задержанная в августе украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) причастна к подрыву моста в Брянской области.

ДРГ не прошла – ее взяли сотрудники Росгвардии и ФСБ, рассказал губернатор Брянской области. Александр Богомаз. На всей территории, особенно в приграничных районах, были введены усиленные меры противодействия диверсиям.

"Шли шесть матерых, можно сказать, спецназовцев, они их уничтожили, двоих взяли в плен. То есть это говорит о том, что все работают как единое целое. Это было именно тогда, когда взорвали они мост", - рассказал он в интервью РИА Новости.

Вечером 31 мая в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост рухнул на проходящий под ним пассажирский поезд "Климов – Москва". Погибли семь человек, 97 пострадали. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт.

Ранее Богомаз говорил, что на строительство нового моста потребуются до четырех месяцев.