Больная раком Маргарита Симоньян рассказала об отрезанной груди и завещании

В начале осени Маргарита Симоньян сообщила, что у нее онкология. Она перенесла операцию. А теперь журналистка рассказала, что прошла первый курс химиотерапии.

Она подчеркнула, что дотянула до последнего, потому что у нее были серьезные причины - юбилей RT с участием президента России Владимира Путина. "К тому же должно было всяко пройти время, чтобы зажила отрезанная грудь", - отметила Симоньян. Также она сообщила, что ей предстоит еще несколько курсов "химии", затем лучевая терапия. При этом журналистка подчеркнула, что лечится по ОМС.

Симоньян также прокомментировала слухи о том, что якобы сильно похудела. Она призналась, что, наоборот, набрала лишние килограммы. Кроме того, Маргарита сообщила, что еще летом не подозревала о своем диагнозе. Страшная новость обрушилась на нее 1 сентября. "В ноябре у меня был чек-ап, и там не было НИЧЕГО. В декабре все случилось с Тиграном - и я буквально молниеносно вырастила себе рак", - обратила внимание на странную закономерность Симоньян.

При этом Маргарита подчеркнула, что не ждет смерти и с жизнью не прощается. "Завещание на детей не составляю, поскольку мои наследники и так - мои дети. Как-нибудь разберутся, надеюсь", - написала журналистка в своем официальном телеграм-канале.

Также она сообщила, что у нее 1-2 стадия рака. Она не загадывает, как все сложится дальше. "Может, с Божьей помощью, вылечат, а, может - по Его же решению - отправлюсь играть в нарды с Тиграшей. Давно ведь не играли", - заключила журналистка.